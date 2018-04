Detienen a tres hombres armados en Nuevo León

Monterrey, México.

La movilización se concentró al momento de la detención de los sospechosos en la Avenida Rangel Frías y Valle de Monterrey, en la Colonia Indeco Naranjo.



Una fuente policiaca dijo que a los tres detenidos les fueron aseguradas armas de fuego, al parecer de calibre chico, aunque no se confirmó con exactitud de qué tipo.



El taxi blanco con amarillo, con placas 3126 MLD, en el que escapan los presuntos delincuentes también quedó asegurado por la autoridad.



Se dijo que tenía reporte de robo con violencia desde el pasado 20 de este mes.



La información de la movilización policiaca en la zona fue hermética y no hubo un informe oficial sobre la acción policiaca y la captura de los tres hombres.



Trascendió que policías estatales les marcaron el alto a los ocupantes del taxi, pero el conductor no hizo caso a la indicación y aceleró hacia el oriente por la Avenida Lincoln.



De acuerdo a las evidencias, dio vuelta hacia el sur por los carriles laterales de Rangel Frías, pero unos 150 metros después el taxi fue alcanzado y rodeado por los policías de Fuerza Civil.



En el lugar se dijo que en la persecución no hubo disparos de arma de fuego ni de los sospechosos ni de los uniformados.