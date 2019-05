Detienen traslado de migrantes a Florida

Miami, Estados Unidos.

El Gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, señaló que sostuvo una conversación telefónica con el Presidente estadounidense, Donald Trump, quien le aseguró que no se enviarán a este estado indocumentados desde la frontera con México.



"Me pidió que les asegure que no se trasladarán ni se liberarán en Florida a las personas que cruzan ilegalmente la frontera de Estados y México", dijo DeSantis durante una gala de la Asociación de Benevolencia de las Fuerzas de Seguridad de Miami-Dade, según medios locales.

El propio Secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, señaló ayer a la cadena estadounidense CBS que el plan había sido desestimado.

Manifestó que la Administración está enfocada en apelar a las áreas de la frontera suroeste del país para manejar la afluencia de migrantes.



La noticia llegó luego de que esta semana las autoridades locales de Florida y el propio Gobernador, un aliado del Mandatario estadounidense, se manifestaran en contra de la transferencia de familias indocumentadas desde la frontera a este estado, entre otros destinos de Estados Unidos.



"Creo que afectará nuestros recursos, las escuelas, la atención médica, la aplicación de la ley y las agencias estatales", dijo DeSantis el viernes.



A su vez, los Alcaldes y alguaciles de los condados de Broward y Palm Beach, a los que, según el plan, se iban a enviar los indocumentados, rechazaron la propuesta por carecer estas demarcaciones de recursos federales para albergues, alimentos y seguridad.



"Es un problema de seguridad pública", dijo Ric Bradshaw, el alguacil de Palm Beach.





Va contra republicano por Rusiagate

Donald Trump arremetió ayer contra el congresista republicano Justin Amash, quien la víspera pidió su destitución y un juicio político por presuntamente cometer obstrucción de la justicia en las investigaciones sobre la trama rusa.



El Mandatario lo calificó en Twitter de perdedor y de tratar de obtener el reconocimiento público, provocando controversia.



"Nunca he sido fanático de @justinamash, un peso ligero total que se opone a mí y a algunas de nuestros grandes ideales y políticas republicanas solo para polemizar", escribió.