Detienen rodaje por Covid-19

House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, cerró durante dos días su producción y rodaje en Reino Unido debido a la exposición a Covid-19 que involucró a una persona del elenco y otra del equipo.

"Como parte de las rigurosas pruebas implementadas para todos los empleados de la producción, un miembro de la ´Zona A´ en House of the Dragon dio positivo por Covid-19.