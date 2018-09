Detienen a Piqué por circular sin licencia

Barcelona, España.

Según fuentes municipales, los agentes de la Urbana detuvieron el vehículo que conducía Piqué hacia las 15 horas y, tras pedirle la documentación, comprobaron que circulaba sin ningún punto en el carné porque la Dirección General de Tráfico (DGT) se los retiró debido a infracciones previas al volante.



Ante esta situación, los agentes denunciaron al futbolista por conducir sin puntos, que según sentencias recientes del Tribunal Supremo ya no se considera una falta administrativa, sino un delito contra la seguridad vial que podría ser penado con multa, horas de servicio a la comunidad o penas de prisión de hasta seis meses.



La pareja de Shakira ya fue condenado en marzo de 2015 a una multa de 10.500 euros por increpar de forma airada, despectiva y agresiva a dos agentes de la Guardia Urbana que habían multado a su hermano por dejar su coche mal estacionado.



En la sentencia por aquel caso, la titular del juzgado de instrucción número 5 de Barcelona recriminó al central azulgrana su "actitud despectiva y de agresividad verbal y gestual" hacia los agentes que se disponían a multar a su hermano la madrugada del 13 de octubre de 2014.



A la hora de establecer la condena, por una falta contra el orden público por ofensa a los agentes de la autoridad, la juez optó por la cifra propuesta por la acusación particular ejercida por los dos urbanos, que pidió 10.500 euros, frente a los 900 que reclamó la fiscal, al tomar en consideración la situación económica del futbolista, que percibe un salario no inferior a los 6 millones de euros anuales.



Pese a que la sentencia se podía impugnar ante la Audiencia de Barcelona, Piqué acató la condena y abonó la sanción días después de que se notificara la resolución de la juez.