Detienen oficiales a homicida prófugo

McAllen, Tx.- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, en el sur de Texas, detuvieron a un fugitivo que contaba con una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio.

Autoridades federales dieron a conocer de la detención del fugitivo en el Puente Internacional "Gateway to the Américas" el cual tenía una orden de arresto pendiente en Little Rock, Arkansas por homicidio capital.

Un oficial de CBP, en el área de inspección primaria, entrevistaba a Andrew Morstrain, un ciudadano estadounidense de 22 años de edad, que mostraba una orden activa en su contra.

Después de escoltar al sujeto a la inspección secundaria, la posterior verificación biométrica, y la búsqueda a través del Centro Nacional de Información Criminal, confirmó que el sospechoso tenía una orden de arresto pendiente por homicidio en Little Rock, Arkansas.

Autoridades de CBP entregaron a Morstrain en custodia de los US Marshals para que lo transportaran a prisión.

El Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) es una base de datos automatizada centralizada diseñada para compartir información entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las órdenes de arresto pendientes para una amplia gama de delitos.

Con base en la información del NCIC, los oficiales de CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar.