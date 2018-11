Detienen exportación de aguacate

Cd. de México.

El lunes pasado los aguacateros paralizaron las actividades de corte de aguacate y comenzaron a impedir la entrada a la entidad de camiones con carga de fruto proveniente de otros estados.

Esto, como protesta ante una supuesta baja injustificada en el precio que los comercializadores comenzaron a aplicarle a los productores de la entidad.



La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) dijo que parar el corte del fruto es muy grave porque provoca la cancelación de programas y pedidos de aguacate no sólo en Estados Unidos, sino también en Japón, Canadá, China y Europa.



En un desplegado publicado el martes en un medio local, empacadores e industriales de aguacate de Michoacán pidieron al Gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, su intervención para solucionar este conflicto.



"Nos es necesaria la materia prima aguacate para empacar y la fabricación de múltiples productos que exportamos, las pérdidas cada día son cuantiosas, además de poner en riesgo miles de empleos generados por este sector", manifestaron.



REFORMA publicó que la Asociación ya había solicitado la intervención del Gobierno de Michoacán para solucionar el problema porque ya tenían quejas serias de algunos clientes que no iban a poder cumplir sus pedidos para las próximas semanas a raíz del paro.



El organismo confirmó su reunión con autoridades de Michoacán y representantes del Gobierno federal, a los que expusieron la importancia del fruto en el mercado internacional para dimensionar la urgencia de darle solución a este conflicto.



"Ante la grave situación que se vive en la industria del aguacate de Michoacán (...) Apeam expuso a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), de Desarrollo Económico (Sedeco), Gobernación, la delegación de Sagarpa y la dirección de Gobierno, amplia información estadística, histórica y económica de la conquista de mercados internacionales y la participación en el mundo del aguacate mexicano", apuntó en un comunicado.



El Gobernador de Michoacán dijo que solicitó a los productores y comercializadores de aguacate resolver sus diferencias con base en el diálogo y en la legalidad para no afectar al sector agroindustrial.



No es la primera vez que aguacateros y exportadores entran en conflicto por el precio y la comercialización del fruto, en 2016 se presentó un escenario similar.