Detienen a ex Primera Dama hondureña por corrupción

La ex Primera Dama de Honduras Rosa Elena Bonilla, esposa del ex Presidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014), fue detenida hoy por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en Tegucigalpa por un presunto caso de corrupción.

De acuerdo con la prensa local, la detención de Bonilla se registró en su residencia, en el sector de El Chimbo, en el oriente de la capital hondureña, en una operación coordinada por el Ministerio Público.

A Bonilla, quien fue aprehendida alrededor de las 6:00 horas locales, se le acusa de haber traspasado dinero de una cuenta bancaria de un programa social a una particular propia por cerca de 506 mil dólares, a cuatro días de que concluyera el mandato de su esposo, el 27 de enero de 2014.



El pasado 22 de febrero, el Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras (CNA) presentó seis líneas de presuntos actos de corrupción en la administración pública que implicaron a la ex Primera Dama, un ex gerente de Energía, dos diputados y un magistrado del Poder Judicial, entre otros.

Sobre el caso, el CNA presentó el 31 de marzo de 2017 una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Bonilla por el delito de malversación de caudales públicos por apropiación.



La denuncia fue presentada, según el CNA, después de que el organismo, mediante una investigación, habría comprobado que el 22 de enero de 2014 la esposa del ex Presidente retiró de un banco la cantidad en cuestión, la cual se encontraba en una cuenta de la Casa Presidencial/Despacho de la Primera Dama y los transfirió a una cuenta personal.



La ex Primera Dama negó los hechos a través de su representante legal, Julio Ramírez, quien el 22 de febrero pasado calificó como un circo la denuncia y afirmó que su cliente es inocente de lo que se le acusa.



Añadió también que Bonilla ha reiterado su disposición para que se le investigue en cualquier momento.



La captura de la ex Primera Dama se produjo luego de que el ex jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez, anunciara el sábado pasado, antes de irse del país, que esta semana habría buenas noticias sobre sonados casos de corrupción, entre ellos el de Bonilla.



La Maccih, la cual depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se instaló en Honduras el 19 de abril de 2016, ha venido trabajando con el Ministerio Público en varios casos de presunta corrupción en el que están implicados funcionarios de varios gobiernos y diputados, entre otros.