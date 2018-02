Detienen a ex presidente de Guatemala por corrupción

El fiscal especial Juan Francisco Sandoval informó sobre los arrestos. Los otros detenidos son el ex Ministro de Finanzas, de Gobernación, de Defensa, de Educación, de Trabajo, de Economía, de Salud, de Cultura y Deportes y de Ambiente.



Colom gobernó por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, entre 2008 y 2012.



Durante su mandato se creó un fideicomiso para operar el plan llamado Transurbano mediante el cual la municipalidad adjudicó rutas de transporte público en la capital guatemalteca por 25 años y varios millones de quetzales a empresas de transporte. Meses después, con el favor de los diputados de UNE, el Congreso presentó una iniciativa de ley que los exoneraba de pagar impuestos.



Según la fiscalía hubo malos manejos durante todo el proceso que incluyeron subsidios a las empresas de los cuales se habrían beneficiado a los funcionarios.



Colom había sido nombrado la semana pasada por la Organización de Estados Americanos como su enviado especial a Honduras.



No es el único ex Presidente de Guatemala acusado de corrupción.



Alfonso Portillo (2000-2004) fue detenido en 2010 por supuesta corrupción, pero absuelto en 2011 y fue extraditado a Estados Unidos donde cumplió una condena de dos años por lavado de dinero.



El ex Presidente Otto Pérez Molina, quien gobernó entre 2012 y 2015, renunció al cargo y está detenido a la espera de un juicio por supuestos delitos de defraudación aduanera.



Los operativos y las detenciones aún están en desarrollo.



La fiscalía dijo que dará más detalle del caso de Colom en una conferencia de prensa.