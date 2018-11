Detienen en Querétaro a presunto líder del narcotráfico

Cd. de México.

Indicó que el sujeto fue capturado en un operativo realizado en la medianoche del martes y madrugada de hoy en un restaurante de Bernardo Quintana, en la capital queretana.



Domínguez Servién comentó que no saben si sólo estaba de paso y paró a comer o residía en la entidad.



"Al día de hoy sabemos que lo trasladaron a una cárcel de alta seguridad para extraditarlo a Estados Unidos, los delitos que se le imputan son delincuencia organizada y narcotráfico, los demás detalles no no los comparten porque además fue operativo federal", dijo a medios locales.



Junto con Chávez Gastélum fue detenido su hijo, identificado como Alonso.



"Tuvimos noticias de que vinieron fuerzas federales, Gendarmería, Marina, Procuraduría e Interpol y aparentemente detuvieron al señor Gastélum y su hijo, residen en el Estado de Sinaloa, pero bueno fueron detenidos en el restaurante y ahorita tiene mi equipo de seguridad indicaciones de estar coordinados con las fuerzas federales, porque fue un operativo 100 por ciento federal , añadió el panista.,



La DEA acusa a Chávez de traficar cocaína desde Colombia.



"La red de distribución de Chávez-Gastelum controlaba sus propias rutas de suministro desde Colombia a América Central y desde México a Estados Unidos", indicó en septiembre esa dependencia de EU.

"La organización criminal de Chávez-Gastelum también fue responsable de al menos dos asesinatos, con la tortura y el desmembramiento de una víctima capturados en un video que fue obtenido por las autoridades policiales".