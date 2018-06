Detienen en carpas a 250 adolescentes. Denuncian legisladores federales

El Paso, Texas- Unos 250 adolescentes, en su mayoría de América Central, están recluidos en un centro de detención de menores inmigrantes cerca de El Paso, Texas, dijeron el viernes tres senadores demócratas.

Los legisladores se enteraron cuando presionaron para obtener más información sobre la política de tolerancia cero del gobierno del presidente Donald Trump para inmigrantes que cruzan la frontera sin autorización.

El lugar, un conjunto de tiendas de campaña cerca de Tornillo, en la frontera de Texas con México, así como otros centros de detención para niños inmigrantes, están bajo la lupa en medio de la confusión que ha surgido tras la orden del presidente Donald Trump de que se deje de separar a los menores migrantes de sus familias arrestadas por ingresar sin permiso en Estados Unidos.

Un contratista que administra un centro a 48 kilómetros (30 millas) al sureste de El Paso, dio la información a los senadores Tom Udall y Martin Heinrich de Nuevo México, y Richard Blumenthal de Connecticut, sin permitir que entraran a las áreas de detención o hablaran con los menores.

A los senadores les dijeron que la mayoría de los niños detenidos llegaron a la frontera sin sus padres, aunque las autoridades estadounidenses separaron a algunos de sus familias. Les mostraron videos de los jóvenes cautivos jugando futbol.

Sólo pocos de los adolescentes estaban en el proceso de reencontrarse con sus familias, informaron los senadores, y no había más información disponible del proceso de reunificación.

"No hay justificación para confinar y encarcelar a estos jóvenes que no han hecho nada malo salvo buscar libertad y asilo", dijo Blumenthal. "Tuvo un profundo impacto en mí ver esas carpas e imaginar cómo es su vida aunque jueguen futbol y tengan buena comida. La mejor prisión del mundo no deja de ser una prisión".

La atención de cada joven cuesta alrededor de 2.000 dólares diarios en la instalación, dijeron los senadores.

El centro de detención en Tornillo ha sido en la última semana telón de fondo de actos de autoridades electas de diversas partes del país para condenar la manera como Trump aborda las detenciones y la presentación de cargos contra las familias inmigrantes que cruzan la frontera en forma ilegal.

Nuevas protestas estaban programadas para el domingo con la participación de la representante de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, el alcalde de San Antonio, Julian Castro, y la activista Dolores Huerta.

MENSAJE. Mariana Ybarra habla en la Iglesia Católica Saint Mark durante una vigilia en solidaridad.