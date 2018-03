Detienen al expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy fue detenido el martes en relación con las acusaciones de que recibió millones de euros de financiamiento ilegal para su campaña presidencial por parte del régimen del fallecido dictador libio Muamar Gadafi.

Sarkozy estaba detenido en la comisaría de policía de Nanterre, al noroeste de París, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento directo del caso, que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a discutir el asunto públicamente.

El exmandatario llegó a la estación de policía en la madrugada y seguía ahí hasta entrada la noche. No estaba claro si permanecería detenido toda la noche.

Sarkozy, de 63 años, ha negado rotundamente haber cometido alguna acción ilegal en el caso, el cual involucra el financiamiento de su campaña presidencial de 2007, que lo llevó al Palacio del Elíseo.

Un abogado del expresidente no ha respondido a un mensaje de la AP en busca de comentarios.

Aunque la investigación ha estado abierta desde 2013, el caso ganó impulso cuando el empresario franco-libanés Ziad Takieddine contó al sitio web de investigación Mediapart en 2016 que había entregado unas maletas procedentes de Libia con 5 millones de euros (6,2 millones de dólares) en efectivo a Sarkozy a su ex jefe de gabinete, Claude Gueant.

Los investigadores estudian una denuncia acerca de que el régimen de Gadafi entregó en secreto a Sarkozy un total de 50 millones de euros para su campaña presidencial de 2007. La suma representaría más del doble del límite legal de financiamiento para una campaña, que en ese momento era de 21 millones de euros.

Además, los supuestos pagos violarían las leyes francesas contra el financiamiento extranjero y que obligan a declarar la fuente de los fondos para las campañas.

Un exasesor de Sarkozy, el exministro Brice Hortefeux, supuestamente fue interrogado el martes pero no fue arrestado.

Sarkozy, quien fungió como presidente de 2007 a 2012, tenía una relación compleja con Gadafi. Poco después de asumir la presidencia, Sarkozy invitó al líder libio a una visita de Estado y lo recibió con honores.

Sin embargo, Sarkozy colocó a Francia al frente de la campaña aérea de la OTAN contra las tropas de Gadafi, los cuales ayudaron a los combatientes rebeldes a derrocar el régimen en Libia en 2011.

Durante la entrevista a Mediapart, Takieddine dijo que el jefe de la inteligencia de Gadafi le dio 5 millones de euros en Trípoli a finales de 2006 y 2007, y que él entregó las maletas con el efectivo a Sarkozy y Gueant en tres ocasiones. Las entregas tuvieron lugar en el Ministerio del Interior de Francia, mientras Sarkozy estaba al frente de la dependencia, agregó Takieddine.

De acuerdo con el diario Le Monde, los investigadores han proporcionado recientemente a los magistrados un informe en el que detallaron cómo se distribuyó el dinero dentro del equipo de campaña de Sarkozy.

En enero, un empresario francés sospechoso de tener participar en la red de financiamiento, Alexandre Djouhri, fue detenido en Londres bajo una orden de arresto francesa por “cargos de fraude y lavado de dinero”. Le Monde indicó que los investigadores franceses también tienen posesión de varios documentos que fueron incautados en la casa del empresario ubicada en Suiza.

Esta no es la primera vez que el expresidente francés enfrenta problemas con la justicia. En febrero de 2017, se ordenó un juicio en su contra luego de que se le imputaron cargos preliminares por supuestamente exceder el límite de gastos en su fallida campaña de reelección en 2012. Sarkozy ha apelado el fallo.