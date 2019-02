Detienen al expresidente de Maldivas por corrupción

Male, Maldivas.

El ex Presidente maldivo Abdulla Yameen fue detenido este lunes luego que un juez ordenase prisión preventiva por supuestamente tratar de sobornar a un testigo en su contra por un caso de malversación de 90 millones de dólares de una compañía estatal.



El juez Ahmed Hailam aceptó la petición de la Fiscalía del archipiélago y ordenó el arresto de Yameen hasta que concluya el caso, que de ser demostrado supondría el mayor escándalo de corrupción en la nación.



El ex Presidente, que perdió las elecciones generales del pasado septiembre tras una grave crisis institucional y política, fue detenido por la policía al terminar la vista preliminar del juicio.



Yameen está acusado de beneficiarse de la malversación de unos 90 millones de dólares obtenidos por la Corporación de Mercadotecnia y Relaciones Públicas (MMPRC) a través del arrendamiento de islas y lagunas.



La cantidad robada fue presuntamente blanqueada por una compañía dedicada a varios tipos de negocios relacionados con hostelería y organización de eventos, la misma que supuestamente transfirió un millón de dólares a la cuenta de Yameen en el Banco Islámico de Maldivas.



El ex Mandatario, que ha negado todos los cargos, habría intentado sobornar a testigos clave de la investigación para que cambiasen sus declaraciones, de acuerdo con los cargos presentados por la Procuradora General de Maldivas, Aishath Bisham.



La Comisión Anticorrupción, encargada de la investigación del caso, ha sido incapaz de probar que el millón de dólares transferido por la compañía a la cuenta de Yameen sea dinero público obtenido gracias a la corrupción, dijo Shareef.



Hace un año, la decisión del Tribunal Supremo de rehabilitar en sus escaños a doce parlamentarios contrarios al Gobierno de Yameen y tumbar las sentencias contra nueve líderes opositores desencadenó una crisis institucional y política en el país.



El entonces Presidente decidió no acatar el fallo del máximo órgano judicial y en febrero del pasado año declaró el estado de emergencia, al asegurar que el presidente del Supremo, Abdulla Saeed, y el ex dictador Maumoon Abdul Gayoom habían orquestado un golpe de Estado para derrocarlo.



La situación dio un giro inesperado durante las elecciones de septiembre pasado con la victoria de la oposición, liderada por el actual Presidente, Ibrahim Mohamed Solih.