Detienen a un sujeto por drogo en la calle

Los policías que lo detuvieron señalaron que cuando realizaban un recorrido de seguridad y vigilancia por esa área, se toparon con el ahora detenido, quien al verlos empezó a correr. Los uniformados lo corretearon a pie y a los pocos metros lo alcanzaron.

Al ser cuestionado de que porque había corrido al sentir su presencia, el sospechoso terminó confesando que porque se iba fumando un cigarro de mariguana.

“Nada más vi a los polinegros y empecé a correr porque me dio miedo, ya que tienen muy mala fama, me han dicho que te golpean, pero cuando me detuvieron no me hicieron nada”, comentó el ahora detenido.

Tras su detención el hombre fue llevado tras las rejas y fue puesto disposición del juez calificador.