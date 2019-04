Detienen a sicarios tras ejecutar a 2 hombres en Nuevo León

Monterrey, México.

Luego de ejecutar dos ocupantes de un auto a los que perseguían, dos hombres fueron capturados cuando escapaban corriendo y les decomisaron dos armas, en Santa Catarina.



Aunque las autoridades no proporcionaron las identidades de los presuntos asesinos, se dijo que eran de 27 y 37 años, y que les aseguraron una pistolaLuego de ejecutar dos ocupantes de un auto a los que perseguían, dos hombres fueron capturados cuando escapaban corriendo y les decomisaron dos armas, en Santa Catarina.



Aunque las autoridades no proporcionaron las identidades de los presuntos asesinos, se dijo que eran de 27 y 37 años, y que les aseguraron una pistola calibre .45 milímetros y un arma larga calibre .223.



Alrededor de las 23:30 horas se reportaron una serie de detonaciones de arma de fuego en el cruce de Hacienda del Palmar y Hacienda San Carlos, en el Fraccionamiento Hacienda del Palmar.



De acuerdo a la información proporcionada por la autoridad, los ahora detenidos iban en un auto Sebring rojo con placas de la Ciudad de México y seguían a balazos a los ocupantes de un Chrysler Stratus gris.



En ese cruce, el Sebring chocó al Stratus tras llevarse de encuentro un teléfono público.



Por el impacto, el Stratus terminó estrellado contra un poste de luz, afuera de una tienda Oxxo.



El informante dijo que los ejecutores bajaron de su auto y rafaguearon a los ocupantes del otro vehículo y luego huyeron corriendo.



Cuando estaban por internarse en un baldío para escapar por la calle Hacienda San Martín, los dos presuntos asesinos fueron capturados por policías de Santa Catarina, quienes les aseguraron las dos armas de fuego.



La zona fue sitiada y acordonada por las autoridades policiacas, en donde aseguraron casquillos de calibre .223 y .45 regados en la zona.



Se informó que el Stratus quedó con daños ocasionados por los múltiples disparos de arma de fuego que realizaron los homicidas.



Hasta esta mañana, la Fiscalía no había informado sobre la identidad de las víctimas y de los detenidos.

Por el impacto, el Stratus terminó estrellado contra un poste de luz, afuera de una tienda Oxxo.