Detienen a pareja por intentar comprar con tarjetas robadas

Monterrey, México.

Una pareja originaria de la Ciudad de México fue detenida por la Policía de Monterrey en posesión de tres tarjetas bancarias robadas, con las que pretendían realizar compras en un negocio, en el sector Contry.



Los sospechosos fueron identificados como Paul Andrés, de 39 años, y Joselinda, de 29.



Mediante un comunicado, la autoridad informó que la detención se realizó a las 15:00 horas del domingo en el establecimiento Innova Sport, que está en una plaza comercial en el cruce de Garza Sada y Alfonso Reyes.



Con tres tarjetas bancarias de diferentes instituciones bancarias, la pareja ya había realizado compras en otros establecimientos.



En el citado negocio, los sospechosos trataron de pagar artículos deportivos con una tarjeta de Banorte, pero los trabajadores se dieron cuenta que no estaba a nombre de ninguno de ellos y que la firma no coincidía.



Además, el pago no fue autorizado por el banco.



Los empleados alertaron a las autoridades y se concretó la captura.



En la investigación, se sospecha que la pareja opera como carteristas para apoderarse de tarjetas bancarias y usarlas ilegalmente antes de que las víctimas las reporten como robadas.



Los sospechosos no pudieron acreditar la propiedad de los tres plásticos que traían.



Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para seguir la indagatoria.