Detienen a pareja de Victoria por abuso

El hombre, de nacionalidad mexicana, es acusado de abusar de ella y de algunas de sus hijas. "La Fiscalía me informa hace un momento que pudo detener a la pareja de esta señora, que desgraciadamente falleció, salvadoreña, Victoria, y que generaba o tenía abuso sobre ella y algunas de las hijas, también hoy se hizo la detención, es lo que me comentan", relató en una transmisión.

"Seguramente la Fiscalía estará comentando esta situación a lo largo de la noche o el día de mañana, donde dará más detalles, pero también se ha logrado ofrecer y generar justicia en ese sentido". De acuerdo con los registros oficiales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Salazar ingresó al País a inicios de septiembre de 2017 y solicitó refugio por motivos de género. A la salvadoreña Victoria Salazar Arriaza, de 36 años de edad, una agente policiaca de Tulum le rompió la columna vertebral al someterla con su rodilla en el suelo, lo que le provocó la muerte.

Minutos antes del acto que presenciaron otros tres policías municipales, los cuales no pararon el sometimiento considerado excesivo, Victoria fue captada en una cámara de videovigilancia con una actitud preocupada y desorientada, sin que todavía se expliquen oficialmente los presuntos motivos. Por su parte, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reclamó que Victoria Salazar fue violentada por su pareja sentimental en Quintana Roo, lo denunció hace semanas, pero apenas fue detenido este lunes, ya cuando la mujer fue víctima de feminicidio tras un sometimiento policiaco. Bukele emitió su queja en Twitter, luego de que el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, reveló en un video que el novio de Victoria fue detenido por abusos en contra de ella y una de sus dos hijas. "A pesar de que algunas autoridades salieron a negarlo, habían más agresores y víctimas en esta historia. La Fiscalía de Quintana Roo acaba de arrestar a la pareja sentimental de Victoria, de nacionalidad mexicana, quien abusó sexualmente de una de sus hijas", narró el Presidente centroamericano.

"Victoria lo denunció hace semanas y llevó a su hija a un albergue para protegerla del agresor. Lastimosamente no actuaron hasta ahora, que ya asesinaron a Victoria y que se le está dando seguimiento al caso". Sobre Yaritza, la hija mayor de Victoria, Bukele añadió que ésta no ha sido localizada, porque probablemente huyó del agresor de su hermana. "Hasta ahora, aún no sabemos si está informada del asesinato de su madre", dijo, "hay más información de este caso en proceso. Probablemente otro agresor. Cuando podamos revelarlo, lo haremos".