Detienen a joven de 21 años por presuntas amenazas de muerte... contra el "PRIAN"

El joven fue detenido ayer por policías municipales, luego de que colocó una caja de cartón --simulando un ataúd-- con la leyenda "muera el PRIAN", frente a la vivienda de Guadalupe Miss, expresidenta del consejo municipal electoral.

A ella aún se le reprocha el presunto fraude de 2018 que arrebató el triunfo al exalcalde expanista Pablo Gutiérrez Lazarus, luego de lo cual se consumó la imposición del actual presidente municipal Óscar Rosas González, quien pretende reelegirse en los comicios de junio próximo.

B.S.G.H. colocó la caja en protesta por la vinculación a proceso contra Gutiérrez Lazarus –registrado como como precandidato de Morena a la alcaldía-- por abuso de atribuciones y peculado por 500 mil pesos, presuntamente para sacarlo de la contienda antes de los comicios.

Santos del Carmen Ku Guzmán, uno de los abogados del muchacho, explicó que éste, molesto "con lo que ve y escucha" sobre la situación política en el estado, tuvo la ocurrencia de hacer con un cartón una caja de muerto en la que escribió "Muerte al PRIAN", misma que colocó a modo de protesta en la acera frente a la vivienda de Miss, en la calle 28 de la colonia Guanal.

"El muchacho dejó la caja y se fue. Más tarde comenzaron a circular en las redes sociales las fotos del ataúd", añadió el abogado.

Comentó que, al enterarse del hecho, el padre amonestó al chico e hizo que fuera a retirar la caja, pero antes de poder hacerlo, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes lo pusieron a disposición de la Vice Fiscalía Regional, donde se le abrió una carpeta de investigación por el delito de amenazas.

El muchacho estuvo varias incomunicado, en las que se le hizo declarar ante una defensora de oficio.

Cuando finalmente se les permitió al padre y a sus abogados verlo, se señaló que el chico no fue detenido en flagrancia, que no cometió ningún delito al manifestarse, pues "PRIAN" es un nombre compuesto que legal y jurídicamente no significa nada y, por tanto, debía ser dejado en libertad, pero la Vice Fiscalía se negó a hacerlo.

"Sabemos que hay una orden de arriba", lamentó el defensor, quien confió en que al término de las 48 horas B.S.G.H. sea liberado.