Detienen a extorsionador de empresarios; se hacía pasar como empleado de la UIF

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Santiago "N", quien se ostentaba como trabajador de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para extorsionar a empresarios.

De acuerdo con la UIF la detención del supuesto servidor público ocurrió cuando recibía un paquete con mil 500 pesos en efectivo, producto de una extorsión que realizó a una empresa automotriz.

Según las investigaciones de la UIF y de la Fiscalía capitalina, el hombre se dedicaba a coaccionar al gerente de una empresa de venta de automóviles que se encontraba incluida en la lista de personas bloqueadas emitida por la Unidad que encabeza Santiago Nieto Castillo.

El detenido se hacía pasar como funcionario de alto nivel de la UIF y afirmaba tener la capacidad para desbloquear las cuentas a cambio de un porcentaje del dinero contenido en las mismas.

Los dueños de la empresa se negaron y por ello, los amenazó con que si no le entregaban 800 mil pesos, mantendría bloqueadas las cuentas de ellos, de otras sucursales de la empresa y obtendría órdenes de aprehensión en su contra.

En el operativo en el que fue detenido Santiago "N", se encontró que tenía en su poder un celular desde el cual realizó las llamadas de extorsión a los dueños de la empresa.

Por estos hechos un juez de control calificó de legal la detención y le impuso la medida de prisión preventiva justificada hasta que se defina su situación jurídica.

Santiago Nieto, titular de la UIF informó a través de su cuenta de twitter que desde hace una semana presentó denuncia en contra del hombre, ahora detenido.

Hace una semana Presenté denuncia en contra del extorsionador. La UIF no tiene inspectores ni genera visitas de ningún tipo. No se promueven despachos. No se dejen engañar. Denuncien ante la UIF cualquier intento de extorsión. pic.twitter.com/2ecLMmEU96