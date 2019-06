Detienen a 5 por ataque a David Ortiz

Santo Domingo, República Dominicana.

La policía de República Dominicana arrestó a cinco personas luego de que el ex astro de los Medias Rojas de Boston David Ortiz fuera baleado, en una trama que las autoridades calificaron el miércoles como más compleja de lo que se pensaba originalmente.



Los arrestos se produjeron mientras Ortiz, de 43 años, se recupera en un hospital de Boston tras una segunda cirugía el martes, de acuerdo a su familia.



La conspiración para matar a Ortiz, un héroe nacional en República Dominicana, involucró a dos hombres en una motocicleta que trabajan con otros dos grupos en autos, dijo el jefe de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, quien destacó que el arma utilizada en el hecho había sido recuperada.



Bautista sostuvo en rueda de prensa que varias personas participaron del incidente y remarcó que otro individuo relacionado al episodio permanecía prófugo.



Ortiz, conocido como "Big Papi", es una leyenda en Boston por su papel en tres títulos de la Serie Mundial, así como por sus comentarios inspiradores en los días posteriores al atentado en el Maratón de Boston en 2013.



Se retiró en 2016 tras conectar 541 jonrones en su carrera.



Ortiz recibió un disparo en el torso el domingo por la noche mientras estaba sentado en un club nocturno al aire libre en Santo Domingo. Un amigo del ex deportista también fue herido.



La policía arrestó rápidamente a un sospechoso, identificado como Eddy Feliz García, quien fue detenido y golpeado por transeúntes en el lugar.



Ortiz se sometió a una primera cirugía en Santo Domingo a última hora del domingo antes de ser trasladado al día siguiente al Hospital General de Massachusetts en Boston, donde pasó por otra operación.



El martes "y esta mañana, David pudo sentarse y dar algunos pasos", dijo su esposa, Tiffany Ortiz, quien agregó que el ex cañonero permanecerá en la unidad de cuidados intensivos durante los próximos días.



Ortiz jugó 20 temporadas de Grandes Ligas y pasó sus primeros seis años en Minnesota antes de unirse a Boston.