Detienen a 5 narcomenudistas durante varios patrullajes

Tijuana, México.

Un guatemalteco y un hondureño fueron detenidos por alterar el orden en Playas de Tijuana, precisó el funcionario municipal.



Ayer, tras una manifestación de los residentes de la zona, por la presencia de la caravana en ese sector, decenas de colonos se dirigieron con los migrantes, donde hubo una trifulca.



"Hay dos personas detenidas, un guatemalteco y un hondureño. Fueron remitidos al INM", señaló.



Ante el cuestionamiento de por qué ningún mexicano fue aprehendido, el director aseguró que no cometieron faltas.



"No fueron detenidos porque no cometieron ningún error", aseveró, "ellos únicamente se están manifestando de que no quieren su presencia en ese lugar".



En tanto, otros tres hondureños fueron detenidos en un albergue en Tijuana por fumar mariguana.



"Los detuvieron esta mañana por consumir droga, mariguana", destacó.



El director aseguró que no se tendrá tolerancia con actos que alteren el orden en Tijuana.



Señaló que en Playas de Tijuana aún hay 70 personas, y presencia policiaca también.



Se desconoce si el INM deportará a los detenidos por la policía municipal.