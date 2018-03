Detienen a 3 con 50 kg de droga

Monterrey, México.- Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a tres personas que trasladaban en un vehículo de reciente modelo un cargamento de la droga denominada cristal que escondían en dos maletas de viaje, en el norte de la Ciudad.



La detención se realizó alrededor de las 12:10 horas sobre la Avenida Colegio Civil, entre General Anaya y Ponce de León, en la Colonia 15 de Mayo, que anteriormente era conocida como Larralde.



Los tres hombres, de unos 35 años, quienes no han sido identificados, fueron sometidos por los uniformados, quienes pidieron unidades de apoyo al detectar la cantidad de droga que traían y a los que no se les encontraron armas.



Los presuntos narcodistribuidores viajaban en un auto Chrysler 200C con las placas RNF703-A, el cual circulaba por Anaya e ingresó por Colegio Civil hacia el sur cuando los uniformados los detectaron en actitud sospechosa en la unidad con vidrios polarizados.



A simple vista se apreció que las maletas llevaban unos 20 paquetes y bolsas con la droga denominada cristal que en el mercado negro un kilo anda en los 10 mil dólares, informó una fuente allegada al caso.



No se ha contabilizado el peso total decomisado del estupefaciente, pero trascendió que alcanzaría los 50 kilos.