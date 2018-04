Detienen a 2 ex funcionarios por ocultar cuerpos en Veracruz

Este martes dos ex funcionarios de la Fiscalía General del Estado fueron detenidos y puestos a disposición de un Juez de Control. Se trata del ex director General de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, y de la ex delegada de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio, señalados por presuntamente ocultar cuerpos.



La dependencia detalló que fueron aprehendidos por su probable intervención en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 19 cuerpos, localizados en 2016 en el lugar conocido como La Barranca de La Aurora, municipio de Emiliano Zapata.



El 19 de enero de ese año se hallaron los restos de al menos 19 personas, sin embargo, supuestamente por instrucciones de los detenidos, el personal a su mando sólo reportó seis cuerpos.



De los 13 cadáveres ocultados, uno de ellos fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado. Dicho cuerpo había sido identificado como David Lara, elemento de la SSP, quien despareció el 12 de enero de 2016, después de haber sido privado de su libertad por miembros de su propia corporación.



Sobre los restos de las 12 personas restantes, mismos que no fueron reportados oficialmente, se desconoce su identidad y ubicación, pues según testimonios, dichos restos fueron entregados a la SSP, dependencia que se encontraba al mando del hoy vinculado a proceso por su probable participación en desapariciones forzadas, Arturo "N".



Se espera que en las próximas horas, un juez de control legalice su detención y se lleve a cabo la imputación de cargos por parte de la Fiscalía.



En febrero pasado, un total de 19 ex funcionarios, ex jefes policíacos y agentes de la SSP fueron vinculados a proceso por el presunto delito de desaparición forzada de 15 personas, hechos ocurridos durante el gobierno de Javier Duarte (2010-2016).