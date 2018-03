Detienen a 2 por arrastrar a perro con su auto

Cd. de México.- Dos sujetos fueron detenidos la madrugada de este sábado por arrastrar con su vehículo a un perro por casi dos kilómetros en la Colonia Ejidal, Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz.



Los hombres, de 24 y 54 años de edad, respectivamente, fueron interceptados por elementos de la Policía Municipal sobre la Avenida Adolfo López Mateos después de causarle la muerte al canino por la fricción de su cuerpo sobre el asfalto.



Vecinos alertaron al número de emergencias 911 que el animal, con una correa atada al cuello y amarrada sobre la batea de una camioneta, era jalado cerca de las 2:00 horas.



A su vez, la unidad, placas XL84095, era remolcada por un vehículo compacto color negro que también quedó a disposición de las autoridades como prueba de la investigación por este asesinato y maltrato animal.



Uno de los detenidos aseguró que al moverse rumbo a un taller de automóviles no se percató que le habían amarrado al perro en la parte trasera.



"Yo no supe porque estaba amarrado el animalito, yo no sabía que estaba ahí amarrado", dijo a un medio local arriba de la patrulla policiaca.