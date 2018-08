Detiene Policía a vecinos revoltosos

El arresto se registró alrededor de las 23:00 horas por los elementos policiacos tras atender un llamado de auxilio ingresado al número de emergencia 911 reportando a personas agresivas que intentaban lesionar a dos ciudadanos de la tercera edad, por ello se presentaron de inmediato a la colonia Nuevo México Itavu.

Llegaron al domicilio ubicado en la calle Flor de Bella, de dicho sector, observado que una pareja era sometida por residentes del fraccionamiento señalándolos como las personas responsables debido a que intentaban agredir a la pareja de la tercera y causaron daños materiales mínimos en una barda, por tal motivo procedieron con la detención de los presuntos infractores.

El matrimonio detenido se identificó como Refugio Bazaldúas Hernández y Gloria Edith Galván Vázquez, ambos de 32 años de edad, quienes argumentaban que sostuvieron una fuerte discusión por cuestiones de pareja al grado que una de sus hijas salió de la casa.

Después de varios minutos al ver que no regresaba salieron a buscarla, por lo que se preocuparon al no encontrarla en la colonia, después fueron a buscarla en la casa de los abuelos pero se la negaron, después más tiempo un familiar les indicó que la menor estaba con los abuelos, por ello regresaron iniciándose una discusión con los suegros ya que no querían entregárselas, finalmente la pareja escandalosa terminó en las celdas por una falta administrativa debido que los afectados no presentaron cargos.