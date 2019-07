Detiene en Alemania a mamá de Emilio Lozoya

Cd. de México.

De acuerdo con fuentes del Gobierno federal, la captura ocurrió ayer y en las últimas horas fue notificada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie los trámites de petición de extradición ante las autoridades germanas.



"Ella estaba de vacaciones con los nietos, creo que en Múnich, cuando fue detenida con base en la ficha roja de Interpol. Todavía no sabemos si va a allanarse o no a la extradición, porque los delitos que le atribuyen no son graves", dijo Javier Coello Trejo, su abogado.



Los dos delitos que le imputan no contemplan la prisión preventiva oficiosa, sin embargo, en casos en los que el imputado es detenido en el extranjero, por lo regular la FGR solicita y consigue que les dicten la prisión preventiva justificada, dada su facilidad de recursos, traslado y riesgo de fuga.



Con base en la causa penal 261/2019 del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, a Austin y Solís se le imputa en particular haber recibido dos depósitos de Lozoya por un monto total de 7.4 millones de pesos, entre 2010 y 2012, desde una cuenta que la FGR relaciona con la recepción de los sobornos de Odebrecht.



El expediente refiere que el 16 de noviembre de 2010, por órdenes de Lozoya, se transfirieron 5 millones de pesos a su madre desde una cuenta en Suiza a nombre de Tochos Holding, administrada por la empresa TMF Services S.A.



El dinero fue depositado a la cuenta 0164317815, con clave 012180001643178154 de BBVA, a nombre de Lozoya y su mamá Gilda Margarita Austin y Solís, especificando que la empresa Lobnek, con sede en Ginebra, sería la encargada de realizar dicho pago.

La otra transferencia en beneficio de la madre de Lozoya se registró el 22 de noviembre de 2012 por una suma de 185 mil dólares, que al tipo de cambio de la época eran 2 millones 401 mil 281.50 pesos, según un dictamen de la FGR.



Patrick Herman, director Ejecutivo del Banco UBS SA, confirmó a las autoridades que el pago salió de la cuenta de Tochos Holding Limited, bajo el concepto de "pago de impuestos y abogados" a favor la cuenta 012180001643178154 de BBVA, cuya beneficiaria es Austin y Solís.



El 26 de noviembre del mismo año ese dinero se invirtió en la cuenta 0164317815 de BBVA a nombre de Lozoya y su madre, aunque la única beneficiaria era esta última, según la FGR.



La razón por la que se sospecha que estos recursos podrían tener su origen en los pagos de Odebrecht es que la cuenta de Tochos recibió en algún momento los recursos de una empresa donde los ex directivos de la constructora brasileña afirman que pagaban sobornos a Lozoya.



Según los ejecutivos de Odebrecht, el ex director de Petróleos Mexicanos les pidió transferir los supuestos sobornos a las off shores Latin America Asia Capital Holdings LTD y Zecapan, cuya identidad bancaria en ambos casos fueron proporcionadas por Lozoya, por ser empresas vinculadas a él y su familia.



Cuando el banco emitió una alerta de lavado, Latin America Asia Capital Holdings LTD transfirió su saldo de un millón 516 mil 835.43 dólares a una cuenta de Tochos abierta desde el 1 de junio de 2010.