Detestan a la titular de sexto. Surge conflicto escolar en primaria

Río Bravo, Tam.- La mañana de ayer martes surgió conflicto escolar en la escuela primaria Miguel Hidalgo, tras de que madres y padres de familia entregaran escrito a la directora en donde no quieren para el siguiente ciclo como maestra del sexto grado grupo "A", a la profesora Nayeli Jasso.

Fue a temprana hora que madres y padres de familia como la señora Ludiolina López Medina, Gloria Ramos, Deyanira González Alfaro, Consuelo Ramirez, y Nora Guajardo, refieren al reportero, se reunieron con la directora Adriana Ramírez a quien le entregaron escrito en donde tajantemente le solicitan que no quieren como maestra del sexto grado grupo "A". a la profesora Nayeli Jasso por su bajo rendimiento, sus constantes faltas, y que se la pasa más metida en el celular que impartiendo clases...."le gusta mucho chatear en horario de trabajo", dijeron.

Sin embargo dichos argumentos no fueron suficientes para la directora Adriana Ramírez, quien en respuesta les hizo saber que hagan lo que hagan se queda como maestra del citado grupo, y que difícilmente se podrá cambiar la decisión que ha tomado.

"No les presta atención a los niños, nomás está enfocada y entretenida en su celular, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos y con ella no van a aprender nada, yo no me quedo callada y alzo la voz aunque a lo mejor y luego tenga represalias", afirmó la señora Ludiolina López Medina.

Algunos de los padres de familia, agregaron que lo mejor será buscar otra escuela por que con esa profesora sus hijos no va a aprender, y la directora está empecinada en sostenerla nomás por que ahí según ella es la que manda en la escuela.

No obstante llamó la atención el hecho de que otras mamás expresarán que le van a aplicar la misma dosis que al exdirector Bustillos, por que tienen conocimiento que es una directora también muy terca.





