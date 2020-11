Determinará diciembre sobrevivencia de negocios

Cd. Victoria, Tam.- La actividad económica en el mes de diciembre será determinante para que muchos negocios logren sobrevivir y continuar en operaciones el próximo año, consideró el empresario local Manolo Corcuera Canseco; recordó que la pandemia por la COVID-19 afectó tanto a la economía que los empresarios deberán de considerar medidas extremas para evitar la quiebra.

"Es un año que a todos nos agarró en curva y que nos agarró de alguna manera no tan cuidados como hubiéramos querido, creo que la pandemia nos demuestra también que el Gobierno no es tan enérgico a veces en las decisiones que toma, y no es porque no quisieran tomarlas sino porque es algo nuevo que cada semana va cambiando, y hay nueva información, y ya uno no sabe que no es real y qué no es tan exacto".

El integrante del consejo de la CANACO victorense consideró que algunos países tomaron medidas drásticas desde el inicio de la pandemia lo cual, a la larga, les permitió reactivar sus economías; señaló que si esto se hubiera implementado en el país, entre marzo y abril, actualmente habría una reducida tasa de contagios y una actividad económica más ´normal´, "en México confundimos el frenar la economía con el cuidarnos de la enfermedad".