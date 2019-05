Determinan aseguradores afectaciones por granizada

Cd. Victoria, Tam.- Personal de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado partió este miércoles hacia el municipio de San Fernando para determinar la dimensión de las afectaciones por las intensas lluvias con granizada que se registraron en menos de una hora la mañana del martes, no obstante, de manera preliminar se habla de alrededor de mil 500 hectáreas de sorgo.

"Sí hay un problema, no sabemos de qué tamaño porque apenas se anda cuantificando la superficie, pero sí a la altura de (Francisco) González Villarreal se presentó granizo, sí prácticamente donde cayó no dejó nada, afortunadamente creemos que no es mucha la superficie", dijo el presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, Agustín Hernández Cardona.

La granizada impactó entre las 7 y 8 horas del martes 14 de mayo en un polígono agrícola de entre 100 mil y 150 mil hectáreas ubicado entre los municipios de Matamoros, Reynosa, Río Bravo y San Fernando, no obstante, los ejidos El Norteño, Francisco González Villarreal, Plan de Alazán, San Lorenzo, y Santa Teresa en este último municipio, serían los más afectados.

"Son franjas, no sabemos cuánto pueda ser todavía porque esto fue a las 8 de la mañana, y no sabemos realmente cuánto pudiera ser el daño todavía y se está evaluando", dijo Hernández Cardona, "es un solo cuerpo agrícola, pero son manchones los que pudo haber alcanzado, no es el daño total para esa superficie".

El representante de los productores mencionó que la superficie de sorgo afectada se encontraba a un par de semanas lista para ser trillada, por lo tanto, la granizada pudo haber ocasionado pérdidas totales a los propietarios de esa superficie, "es más el beneficio que el perjuicio pero al que le pega lógico le impacta al cien por ciento", tras contarse con el peritaje de los aseguradores, los perjudicados podrán recurrir a los seguros agrícolas ante instancias estatales y federales.