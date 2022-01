Determinan arresto contra un influencer

"Los desafíos electorales se luchan en los tribunales, no asaltando el Capitolio", dijo Friedrich.

El juez también sentenció a Straka a tres años de libertad condicional y le ordenó pagar una multa de $5,000.

Se destacó que su cuenta personal de Twitter tiene cerca de 500 mil seguidores. Usando su "importante perfil público", Straka alentó a otros a asaltar el Capitolio, a quitarle un escudo protector a un oficial de policía y a "mantenerse en línea" incluso después de que él abandonó los terrenos del Capitolio, dijo un fiscal en un expediente judicial.

"Incluso si no participó personalmente en la violencia o la destrucción de la propiedad durante los disturbios, Straka alentó y celebró la violencia de ese día", escribió la fiscal federal adjunta Brittany Reed.

Straka, ex estilista, fundó la "Campaña #WalkAway" después de publicar un video que se volvió viral en 2018. El video, titulado "Por qué dejé el Partido Demócrata", tiene casi 900,000 visitas en YouTube. También preside una organización sin fines de lucro exenta de impuestos, la Fundación #WalkAway en Fairfax, Virginia, que reportó más de $600,000 en ingresos en 2019.

Straka le dijo al juez que él y sus seguidores en las redes sociales no aprueban la violencia. "No se trata de quiénes son, ni de quién soy yo, por eso aman nuestro movimiento", dijo. "Mi relación con mis fanáticos y seguidores no es solo política. Se trata de amor".

Los fiscales habían recomendado cuatro meses de arresto domiciliario para Straka, residente de la ciudad de Nueva York desde hace mucho tiempo. El nativo de Nebraska se declaró culpable en octubre de un cargo de alteración del orden público, un delito menor con una pena máxima de seis meses de prisión.

Más de 720 personas han sido acusadas de delitos federales relacionados con los disturbios en el Capitolio. A diferencia de la mayoría de los acusados de disturbios, Straka no está acusado de ingresar al edificio del Capitolio el 6 de enero de 2021 ni de participar en un comportamiento violento o destructivo.

Su abogado, Bilal Essayli, acusó a los fiscales de atacar el discurso político constitucionalmente protegido de Straka y de "intentar hacer un ejemplo público de un destacado influyente que apoya a Trump".

Sin embargo, el juez dijo que Straka no fue procesado ni castigado por sus opiniones políticas o creencias personales.

"Ninguna de las conductas criminales que el Sr. Straka ha admitido está cubierta por la Primera Enmienda", dijo Friedrich.

Essayli también dijo que cuando las autoridades federales entrevistaron a Straka, estaban "centrados en establecer una conspiración organizada" entre Straka, el expresidente Donald Trump y los aliados de Trump para interrumpir la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero.

Straka "respondió a todas las preguntas con sinceridad y negó la existencia de tal complot", escribió su abogado en un expediente judicial.

Después de que el presidente Joe Biden ganara las elecciones presidenciales de 2020, Straka decía con frecuencia a sus seguidores que era hora de "levantarse" como parte de una "guerra civil", según Reed, el fiscal.

"Muchos de estos mensajes contienen florituras retóricas que son comunes en el discurso político. Sin embargo, algunas de las referencias de Straka a la planificación y acción concretas podrían haber sido interpretadas razonablemente por algunos lectores como un llamado a algo más que una lucha figurativa", escribió Reed.

