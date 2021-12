Determina juez que Rosario Robles se quede en prisión

En audiencia, el juzgador Ganther Alejandro Villar Ceballos señaló que la salud de la ex titular de la Sedesol y la Sedatu no era un argumento para que dejara Santa Martha Acatitla. En los juzgados federales del Reclusorio Sur, justificó que la prisión domiciliaria no resultaba procedente en atención a la edad y tampoco relativo a que tenga un padecimiento de salud. Esto, dijo, porque sus padecimientos han sido atendidos por las autoridades penitenciarias.

De no recibir la atención necesaria en el penal de Santa Martha, añadió Villar, la ex funcionaria puede alegarlo ante un juez competente En la audiencia, Robles escuchó los argumentos del juez respecto al poder económico que posee, tema que podría derivar en un tema de fuga. La ex funcionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto fue citada a las 15:00 horas ante el juez, quien ya le había dictado prisión preventiva justificada en octubre pasado.