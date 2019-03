Detenido un periodista venezolano por alentar un supuesto daño a la red eléctrica

El periodista venezolano y activista por los derechos humanos Luis Carlos Díaz, de 34 años, fue detenido este lunes por la tarde por agentes del Sebin, la policía política. Díaz, que tiene también la nacionalidad española, estuvo desaparecido más de ocho horas, hasta que, en la madrugada, agentes del Sebin allanaron su casa, con él presente, se llevaron material informático y dinero y confirmaron su detención. El periodista fue trasladado a El Helicoide, la sede de la policía política. La Embajada de España en Venezuela está en contacto con la familia, a la que brinda apoyo, y con las autoridades venezolanas para tratar de aclarar los motivos del arresto.

La detención de Díaz se produce después de días de hostigamiento al periodista, al que el Gobierno de Maduro acusa de ser un instigador del supuesto sabotaje a la red eléctrica del país. El lunes por la noche, en una alocución al país, Maduro anunció que se había detenido a dos personas por el ataque que, según dijo, propició el apagón masivo que ha dejado sin luz a gran parte del país. La detención de Díaz, experto en combatir censuras en redes sociales, coincide con la de Geovany Zambrano, trabajador de Corpoelec, que hace un mes denunció las condiciones del sistema eléctrico de Venezuela.

A última hora de la tarde del lunes, la esposa de Díaz, Naky Soto, informó a través de su cuenta de Twitter que había perdido el contacto con el periodista a las 17.30, cuando le dijo que iba a casa a descansar porque tenía previsto un especial nocturno en Unión Radio, desde las diez de la noche hasta las cinco de la madrugada. "El caso es que Luis Carlos no llegó y no me preocupé porque asumí que prefirió aprovechar la electricidad y la conexión de Unión Radio quedándose allá. Pero hace media hora me llamaron para avisarme de que lo estaban buscando porque no estaba en la emisora".

#URGENTE | Naky Soto, esposa de Luis Carlos Díaz, denuncia allanamiento a su residencia la madrugada de este #12Mar y convoca a las 11:00 am a la Fiscalía, en Parque Carabobo, para pedir la libertad de Luis pic.twitter.com/Igqs4tQVuQ — SNTP (@sntpvenezuela) 12 de marzo de 2019

Soto, junto a representantes de la ONG Provea y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), denunció la desaparición de Díaz y llamó a concentrarse este martes por la mañana frente a la Fiscalía venezolana. Pasadas las dos de la madrugada, una veintena de agentes de la policía política de Maduro, con armas largas, allanaron el domicilio de Díaz con él presente. Según varios testigos, el periodista dijo que había sido golpeado durante su detención. Los policías confirmaron a varias personas presentes que Díaz estaba detenido y que iba a ser trasladado a El Helicoide.

El entorno del periodista, que tiene doble nacionalidad española y venezolana, había denunciado que el dirigente oficialista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y número dos de Nicolás Maduro, lo había calificado hacía unos días de "influencer fascistoide" en su programa de televisión Con el mazo dando. Diosdado lo implicaba en el apagón eléctrico que sufre el país desde el pasado jueves y que el Gobierno de Maduro atribuye a un sabotaje.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha venido denunciando detenciones de informadores por parte del régimen venezolano. La semana pasada el periodista estadounidense Cody Weddle, de la cadena ABC,fue liberado y deportado a EE UU tras pasar más de 12 horas detenido en Caracas, según informó su medio.