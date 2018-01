Detención no afectará su carrera

Ciudad de México

La carrera de Axel Arenas, quien fue liberado la madrugada del miércoles tras haber demostrado su inocencia en el asesinato de la modelo argentina Karen Ailen Grodziñiski, va en ascenso y esta acusación no mermará, coinciden amigos y colegas del actor.

Su amigo Roberto Fiesco —con quien el actor ha trabajado en cuatro ocasiones— consideró que el talento de Axel permitirá que su carrera continúe en ascenso.

“Me parecería muy malo que afectara su carrera, yo creo que es un actor que tiene muchas posibilidades y que tiene un gran campo abierto, tiene juventud y talento. Yo creo que vienen cosas muy buenas para él, confío en que no afectará”, señaló el cineasta que le dio a Axel el protagónico en “Trémulo”, que en 2016 ganó el premio Ariel como Mejor Corto de Ficción.

EN CINE

Al menos este año, Axel estrenará la cinta “Rencor tatuado”, nuevo trabajo de Julián Hernández (“Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor”) que produce Fiesco y que será el primer largometraje en el que Arenas hará mancuerna con ambos, tras los tres cortometrajes que realizaron juntos.

Norma Pablo es miembro del cast de esta nueva película y ha trabajado con Arenas en otros dos proyectos. Ella dice que se asombró mucho cuando supo la noticia.

“Como verás, conozco a Axel y nunca me ha parecido un chavo para nada violento. En lo personal me pegó mucho esta noticia, porque no me imaginaba que alguien tan cercano estuviera involucrado en algo tan espantoso como un feminicidio. Siempre me resistí. Fue impactante. Todo el gremio estaba asustado ¿Cómo es posible que se imparta la justicia de esta manera aquí? Es indignante”, comentó la actriz.

Hugo Catalán participó en la cinta “Velocirraptor”, en donde Arenas fue narrador, y también compartió la sorpresa que le dio la noticia de la detención de Axel y la alegría de su liberación, tras haber presentado pruebas de que estaba en Colombia cuando ocurrió el asesinado en México.

“Lo primero que pensé es que todo era una confusión. Me parece que es un caso como el de ‘Presunto culpable’; por darle velocidad a las cosas, agarraron a cualquier persona y la inculparon sin hacer una investigación, con lo cual quedan como unos inútiles. Me parece que es sumamente vergonzoso lo que hizo la procuraduría”, expresó.

Tanto Catalán como Mitzi Mabel Cadena, compañera de escuela y colega del actor, creen que Arenas no se verá afectado en su carrera; al contrario, es una oportunidad para que demuestre su talento.

“No tendría afectarle, es un buen momento para que todos rectifiquemos en la forma en que se le ha atacado a Axel”.

Además en televisión participa actualmente en la serie biográfica de José José, dando vida al hermano del artista.

Del éxito al viacrucis

>2016. “Trémulo”, protagonizado por Axel Arenas, gana el Ariel a Mejor Corto de Ficción.

>2017. Participa en la serie biográfica de José José, dando vida al hermano del artista.

>29 diciembre. El cuerpo sin vida de Karen Ailen Grodziñiski, de 23 años, es encontrado. y se presume que fue asesinada.

>2 enero 2018. Aprehenden a Axel, tras ser identificado por tres empleados del hotel Pasadena.

>3 enero 2018. La Procuraduría señala que el presunto culpable publicó fotos del casco y la moto.

>3 enero 2018. Axel Arenas es detenido y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

>9 enero 2018. Tras permanecer 10 días preso en el Reclusorio, el actor sale libre.