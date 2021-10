Detectan un desfalco en Comapa Altamira

En la Cuenta Pública del 2019 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado se percibe un desfalco del orden de los 68 millones de pesos, situación que ha mermado la operación del organismo , pues ya pudiera trabajar con sus propias plantas y no requerir del servicio de la Comapa en Tampico.

"Pues les pedimos que regresen ese dinero... Esos que están señalados por la Auditoría Superior del Estado. Ahí están, ahí está en el Periódico Oficial del Estado quienes son".

Reiteró que ese dinero se pudo emplear para las obras de infraestructura, "y si alguien se lo llevó, pues que lo regrese. Que se investigue, ahí están señalados los malos manejos financieros. Que lo haga la Fiscalía del estado y que llegue a las últimas consecuencias y si alguien cometió algún delito, pues que lo pague".

Martínez Manríquez refirió que no quieren que este desfalco quede en la impunidad, "porque eso es lo que más daño le hace a los mexicanos, la impunidad, porque siguen robando y no pasa nada... De qué sirve que los diputados hayan reprobado la cuenta pública y no pasa nada, pues entonces ahí le seguimos".

"Con ese dinero conectaríamos la planta Duport a las líneas de Tampico-Altamira y Miramar, con eso ya no tendríamos que pagar un sólo peso por el uso de agua de Tampico", concluyó.