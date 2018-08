Detectan sólo un caso de condicionamiento

Cd. Victoria, Tam.- Sólo se ha detectado un caso en el cual se condicionaba la entrega del paquete de los nuevos libros de texto a cambio del pago de una cuota escolar, aseguró el titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Héctor Escobar Salazar, quien agregó que este caso ya es investigado para determinar el grado de responsabilidad del personal escolar.

"Recibimos la información de una escuela en Reynosa donde sucedió esto de los libros de texto que se estaba revisando que se hubiera hecho una aportación", dijo. El Mañana de Reynosa investigó el caso tras recibir denuncia de los padres de familia de la escuela primaria ´Lázaro Cárdenas´, "ya se tomaron las medidas pertinentes", aseguró.

"Todos los padres de familia de esa institución han recibido sus libros y estamos en pláticas con las autoridades educativas de esa escuela". Escobar Salazar aclaró que no se debe de condicionar la inscripción al curso escolar ni la entrega de los libros de texto a cambio de alguna cuota, no obstante no mencionó si se actuará en contra de algún funcionario educativo que haya incurrido en esta falta.

A través de las redes sociales se mencionaban casos similares en la zona conurbada del sur del estado, sin embargo el secretario de Educación dijo desconocer si es que existían más casos de este tipo. Dijo que el tema de las cuotas escolares es complicado porque si bien estas no son obligatorias, sí son necesarias para enfrentar algunos de los gastos no presupuestados de los planteles educativos.

"Se ha dicho ya que el tema de las aportaciones voluntarias que hacen los padres de familia es un acuerdo al que se puede llegar en las comunidades educativas, creo que es un tema del que se ha hablado ampliamente no nada más en el nivel local sino a nivel nacional, es parte también de los acuerdos que se construyen en las escuelas y que es válido".

En el caso de la escuela ´Lázaro Cárdenas´ se cobraba una cuota de 450 pesos para mantenimiento.