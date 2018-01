Detectan rezago en matemáticas en 64% de alumnos

Cd. de México.- El 64.5 por ciento de los estudiantes de tercero de secundaria en el País no son capaces de resolver problemas con fracciones, decimales ni ecuaciones.



Según los resultados de la prueba Planea, en tercero de secundaria, sólo 5.1 por ciento de los alumnos tiene un dominio sobresaliente del currículum de Matemáticas, mientras que 30.3 por ciento tiene nivel satisfactorio o básico.



"El 64.5 por ciento puede resolver problemas que implican comparar o realizar cálculos con números naturales", informó Jorge Hernández, titular de la Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional.



En Lenguaje y Comunicación, sólo 8.3 por ciento puede analizar y jerarquizar argumentos, así como evaluar textos literarios complejos.



El 58 por ciento tiene un nivel satisfactorio o básico, y 33.8 por ciento tiene un dominio insuficiente, con dificultades para interpretar el sentido de los textos.



En comparación con 2015, no hubo diferencia en los resultados en Lenguaje y Comunicación, mientras que en Matemáticas sólo aumentó en tres puntos.

"Es difícil esperar cambios importantes en dos años; hemos identificado una ligerísima mejora en Matemáticas.

"Lo que uno podría decir con estos datos es que los factores asociados con la pobreza y con escuelas que no cumplen con las condiciones básicas para el aprendizaje es un factor que determina los niveles de logro en los jóvenes", afirmó Hernández.



La prueba muestra brechas significativas entre los promedios de alumnos de escuelas privadas, públicas, comunitarias y telesecundarias.



Aquellos con menor promedio viven en localidades marginadas, no acuden a escuelas privadas, sus padres hablan una lengua indígena, sus familias tienen un menor nivel adquisitivo y ellos destinan tiempo a trabajar o al cuidado doméstico.



El Instituto hizo un llamado de atención para poner el mayor esfuerzo en dichas poblaciones vulnerables.



La prueba no contempla los resultados particulares de Chiapas, Michoacán ni Oaxaca debido a las bajas tasas de participación.