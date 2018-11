Detectan ofertas ´fantasma´

viviana.cervantes@elmanana.com

Unos tenis color blanco en una tienda del andador peatonal Hidalgo en la ciudad costaban el 8 de noviembre $650 pesos, hoy, durante el Buen Fin, la tarifa se mantuvo igual pero con un letrero fosforescente que afirmaba que su precio era de $720 pesos, un descuento de $70 pesos que nunca existió.

Es una de las "ofertas fantasma" que algunos compradores denuncian, tal es el caso de Luis Camacho. "Es un negocio que está participando en el buen fin, yo quería esos tenis y venía a ver el precio para ver cuánto bajaban y mi sorpresa fue que estaban igual, no los compré".

El recurso para él y otros inconformes es acudir al módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Para denunciar la simulación, se recomienda llevar fotografías como prueba de la queja.

Elizabeth Herrera también acudió este fin de semana al primer cuadro de Reynosa con más de 2 mil pesos para comprar regalos de navidad para sus hijos y nietos; ella también buscó ofertas pero no las encontró.

"Decidí venir temprano y la verdad los precios me parecieron igual, están maquillando las tarifas, ahorita apenas llegué a un comercio a preguntar por juguetes, me dijeron que el descuento es en ropa no en esos productos, pregunté por pantalones y camisas, los precios eran altos, no me conviene".

Otro problema durante estas promociones es que algunos comercios suelen equivocarse con las tarifas, mostrando productos como televisores, lavadoras o computadoras hasta en 10 pesos, si bien, es reconocido como un error, el comprador puede reclamar al establecimiento que les respeten el precio.

"Hemos visto que en otros lugares se han llevado computadoras muy baratas porque se equivocan los trabajadores en las etiquetas ahí depende ya de cada persona, porque quizá se lo cobren al empleado, hay que ser justos también", dijo Aurora Carrillo, compradora.

Cómo lo maquinan

En Reynosa se registraron más de 2 mil 800 comercios para participar del 16 al 19 de noviembre en el Buen Fin.

Una trabajadora de manera anónima de un comercio afiliado reconoció que los dueños del establecimiento elevaron los costos de sus productos un par de semanas atrás para en estas fechas poner descuentos del 10 al 30 por ciento.

"Nos dijeron que se habían confundido en el precio de las playeras, que no costaban 200 sino 220, y ahora en el buen fin las pusieron en 200 otra vez, aunque hubo cosas que si bajaron de precio pero son prendas de la temporada pasada que sacaron a rematar en 100 pesos".

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el estado, las ganancias de negocios que participan en el buen fin incrementaron en 200% en un periodo de 8 años.