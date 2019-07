Detectan medicina contra el cáncer falsa

Altamira, Tam. - Debido a que se detectaron varios lotes de un medicamento para el tratamiento para el cáncer de mama y gástrico el cual es falsificado, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) lanzó una alerta por la circulación; se trata del Herceptin.

Hugo Alejandro Soto Guevara encargado de operación sanitaria de la Coepris indica que se reforzará la inspección en los Centros de Salud, ya que este medicamento también fue solicitado por esta institución para su distribución entre los pacientes.

Manciona que el producto se encuentra elaborado dentro de la norma, sin embargo la autoridad federal, en este caso la Cofepris detectó algunos lotes falsificados, en donde el medicamento no presenta la leyenda impresa de la Secretaría de Salud, no cuenta con precio en código de barras, la cantidad es mayor en el frasco falsificado, el polvo no se puede diluir como lo señala el instructivo, además el producto presenta gran cantidad de humedad por lo que se encuentra adherido a las paredes del frasco.

Dada esta situación el área de inspectores de la Coepris en la zona sur del Estado han intensificado los recorridos en las instituciones de salud, farmacias y boticas para detectar este medicamento denominado Herceptin y proceder a su inmovilización para descartar provengan del lote falsificado.