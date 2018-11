Detectan infiltrados de EUA en caravana migrante

Washington DC, Estados Unidos.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha recopilado reportes de informantes encubiertos dentro de la caravana de migrantes proveniente de Centroamérica con intenciones de ingresar a territorio estadounidense, informó en exclusiva la cadena NBC News.

El reportaje firmado por la reportera Julia Ainsley señala además que las autoridades estadounidenses se han encargado de monitorear los mensajes de texto de los migrantes, de acuerdo con dos funcionarios del DHS entrevistados por la periodista.

De acuerdo con las declaraciones, la recopilación de información se llevó a cabo con la inclusión de personal de la dependencia en las conversaciones de la plataforma WhatsApp que usan los más de 4 mil migrantes originarios principalmente de Honduras para organizarse y comunicarse.

Asimismo, el reportaje indica que las técnicas de recopilación de información se complementan con los informes del personal del DHS que trabaja en México con el Gobierno en un esfuerzo por controlar el flujo de la caravana, sus movimientos y cualquier posible amenaza de seguridad que pueda ser descubierta.

Ayer, funcionarios estadounidenses informaron las intenciones de un grupo de migrantes de correr por los carriles de un cruce fronterizo cerca de San Diego.

Derivado de lo anterior, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza cerraron todos los carriles de entrada a Estados Unidos de la garita de San Ysidro para su reforzamiento, sin que se registrara el intento anunciado.

La reportera de NBC señala que el pago a los informantes, la colocación de oficiales en la región o el monitoreo de las comunicaciones de los ciudadanos no estadounidenses no es ilegal, de acuerdo con declaraciones de John Cohen, ex subsecretario de inteligencia en funciones del DHS, mismo que señaló que la situación sí genera algunas preocupaciones sobre la asignación de recursos.

"Esos recursos deben provenir de algún lugar. No se están dedicando a frustrar amenazas terroristas, tiroteos masivos, al fentanilo enviado por correo al país o ataques cibernéticos", señaló el ex funcionario a la periodista.