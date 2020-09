Detectan fallas en el muro fronterizo

McAllen, TX.

Luego de varios rechazos por parte del gobierno federal y de vincularse con el grupo "We Build The Wall", Tommy Fisher ha obtenido contratos de la Administración Trump por hasta 2 mil millones de dólares para construir el muro en la frontera con México.

En el sur de Texas, donde Fisher instaló 4 kilómetros de barrera fronteriza el invierno pasado por un costo de entre 20 y 30 millones de dólares, el personal ha manifestado problemas para contener la erosión, lo que pone en riesgo la estructura.

La valla ha cortado el acceso de la Patrulla Fronteriza a la orilla del río, por lo que cuando personas entran ilegalmente, los agentes tienen que dar la vuelta para arrestarlos, según el Post.

Fisher, sin embargo, ha defendido su trabajo, enfatizando que construyó en áreas complicadas por el terreno inestable, y aseguró que durarán por décadas.

"Construimos en dos de los ambientes más duros que encontrarás en la frontera", dijo.

Fisher saltó a la luz pública luego de ofrecer en redes y programas de televisión construir el muro de Trump. En 2019, We Build The Wall lo contactó para un proyecto de la valla en Nuevo Mexico.

El contratista aceptó participar en la edificación del muro privado. We Build The Wall, que estaba liderado por el ex asesor de Trump Steve Bannon, había recaudado 20 millones de dólares de donantes para levantar el muro privado en el área del Valle de Texas.

Ahora, Bannon y otros del grupo están acusados por fraude, por el presunto desvío de más de 1.3 millones del proyecto.

Luego de completar el trabajo con We Build The Wall en Nuevo Mexico, Fisher y su compañía constructora obtuvo un contrato del Gobierno por 400 millones de dólares en diciembre del año pasado.

En mayo pasado, obtuvo otro contrato por el muro de 1.3 mil millones de dólares- el mayor trato hasta la fecha.

El mes pasado recibió otro contrato de 289 millones de dólares.

Las cifras reflejan el avance de la compañía de Fisher en sólo nueve meses, luego de que fuera repetidamente rechazada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

"Sólo estoy orgullo apoyar en asegurar la frontera sur, como un estadounidense", dijo Fisher al diario The Washington Post.

Pese al ascenso de Fisher en los contratos federales, su trabajo con el muro privado de We Build The Wall ha sido señalado por defectos de diseño.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el muro de We Build The Wall en Nuevo Mexico no cumple con las especificaciones del proyecto de Trump.

No se construyó en la distancia adecuada respecto a la línea fronteriza, no cuenta con estudios ni permisos hidrológicos y sus sensores se instalaron en el lado equivocado de la cerca, según CBP.

