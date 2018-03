Detectan dos casos de Hepatitis A en kínder de Sinaloa

En un kínder de la comunidad de Ruiz Cortines Tres, en Sinaloa, fueron detectados dos casos de Hepatitis tipo A, por lo que se implementó un operativo sanitario de atención y prevención en toda la zona norte del estado.

Jorge Alán Urbina Vidales, delegado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), dijo que este padecimiento no pone en riesgo la vida de los menores infectados ni de sus compañeros.

El funcionario estatal señaló que como parte de las acciones sanitarias implementadas se supervisan más de 37 albergues para jornaleros agrícolas, localizados en el municipio vecino de Guasave.

Citó que en los dos albergues visitados, donde se asientan 30 personas adultas y menores de edad, procedentes del estado de Chihuahua, se observó que cuentan con agua corriente sin desinfectar, basura acumulada y fauna.

Urbina Vidales explicó que como medida preventiva se capacitó a los encargados de los dos primeros albergues inspeccionados para garantizar la limpieza del lugar y se les dotó de 30 frascos de plata coloidal para ser distribuidas entre las familias, con el fin de que puedan desinfectar agua y frutas.

El delegado de la Cofepris manifestó que autoridades municipales, así como miembros de la organización Save the Children y del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) visitan los albergues.

Informó que mantendrán vigilancia continua en los mismos en cuanto al manejo de residuos tóxicos, excremento y un saneamiento permanente en torno a donde se ubican sus viviendas.

Destacó que dado que la Hepatitis A es una enfermedad que se presenta en varias partes del mundo, puesto que se trasmite de persona a persona o por el consumo de alimentos o bebidas contaminadas, se desplegó un operativo de orientación y sanitario.

"Lo más importante es orientar a las familias de los jornaleros agrícolas el lavado de las manos, los hábitos de limpieza en su entorno, no consumir alimentos en la vía pública, ni en sus hogares, si estos no son lavados en forma adecuada", precisó

Comentó que como parte de las acciones de sanidad que se implementan en toda la zona norte del estado, sobre todo en Sinaloa y Guasave, se busca garantizar la calidad del agua, la desinfección de tinacos o cisternas en los hogares y el manejo adecuado de todos los alimentos.