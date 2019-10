Detectan a niños limpiando vidrios

Valle Hermoso, Tam.- Pese a que el ciclo escolar ya va muy avanzado, todavía se ven niños en hora de escuela, estar en las calles limpiando los cristales de los vehículos que se paran en los cruceros más transitados de esta ciudad.

Las autoridades educativas, no ha dado información sí cuentan con un registro o no de niños que no estén estudiando por situaciones económicas u otras causas, por lo que para muchos ya es común ver a los menores realizando esas actividades.