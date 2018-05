Detectados 40 nuevos casos de tuberculosis

Es importante que cuando tengan mucha tos con flemas, es importante revisarse para descartar la presencia de dicho padecimiento . Francisco Mora Guzmán, encargado del área

, Tam.- En lo que va de este año se han detectado por lo menos 40 casos nuevos de pacientes con, mismos que han sido puestos en un tratamiento médico para el control de este padecimiento.

Francisco Mora Guzmán, encargado del área de TB en el Centro de Salud, destacó que estas personas ya se encuentran bajo un tratamiento especial, con la finalidad de evitar que contagien algunas otras.

"Estos pacientes se pudieron detectar en base a las muestras que la misma comunidad vienen y se hacen, es cuando nos damos cuenta y de manera inmediata los ponemos en tratamiento", dijo.

Manifestó que normalmente el cuidado de estos pacientes es de seis meses, sin embargo aquellos que no lo terminen representan un peligro para la misma comunidad.

"Es importante que cuando las personas presientan que tienen dicha enfermedad, sobre todo mucha tos con flemas, es importante revisarse para descartar la presencia de dicho padecimiento", dijo.

Comentó que por el momento no se ha presentado ningún fallecimiento a consecuencia de esta enfermedad, pero aún así no se baja la guardia, sobre todo con los pacientes que ya se encuentran en tratamiento.

Indicó que este padecimiento se presenta en todas las épocas del año, pero se agudiza principalmente durante los días de frío, pero no con ello no quiere decir que en calor no se presenten nuevos casos, como han sido con estos 40 nuevos pacientes que están en tratamiento.