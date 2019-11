Detecta INM peligro en 550 extranjeros

De ese total, 19 fueron de personas presuntamente relacionadas con terrorismo, 41 con delincuencia organizada y 490 con "otro tipo penal".

Así se desprende de una auditoría de desempeño practicada al INM por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la política migratoria en la frontera sur.



"El INM identificó con los mecanismos de revisión implementados a los extranjeros que pudieran representar un riesgo para la seguridad nacional del País", señala.



"Debió consultar e informar a las autoridades responsables de la seguridad la presentación o identificación de personas extranjeras que estén presuntamente vinculadas con terrorismo, delincuencia organizada u otro aspecto de riesgo".

El INM elabora este tipo de informes cuando, al ejercer sus funciones de control migratorio, detecta a personas presuntamente vinculadas con aspectos de riesgo.



Los informes, al igual que los expedientes de los extranjeros detectados, son remitidos a autoridades de seguridad nacional.



De no existir requerimientos en México sobre dichas personas, el INM realiza la deportación controlada de los extranjeros y genera las alertas migratorias respectivas.



Características

Los extranjeros sospechosos reportados por el INM en dicho periodo son originarios de Somalia, Paquistán, Bangladesh, Etiopía, Yemen y Centroamérica.



Fueron detectados por personal del instituto en aduanas de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.



En el caso concreto de los 19 informes sobre presuntos terroristas, el documento detalla que tres corresponden a 2015, siete a 2016, cuatro en 2017, y cinco en 2018.



Estos últimos fueron de extranjeros originarios de Yemen y Centroamérica, sin precisar de qué países de esa región. El INM los identificó en Chiapas.



En 2018 también hubo un repunte en el número de reportes sobre extranjeros vinculados con la delincuencia organizada y otros delitos.



Sobre el primero de estos ilícitos, en 2015 se elaboraron y remitieron 13 informes, en 2016 fueron 8, en 2017 se hicieron 5, y en 2018 la cifra subió a 15.



De "otro tipo penal", hubo 131 reportes a autoridades de seguridad nacional en 2015, 116 en en 2016, 115 en 2017, y 164 en 2018.



Reprueba la ASF política migratoria

La Auditoría Superior de la Federación reprobó la política migratoria implementada por el Gobierno federal hasta 2018, por lo que formuló 23 recomendaciones de desempeño a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores.



En una auditoría que evalúa la política en la materia de 2014 a 2018, sostuvo que las acciones implementadas por ambas dependencias y el Instituto Nacional de Migración no han sido suficientes para eficientar una gestión migratoria.



"(Gestión) que, por una parte, facilite los flujos migratorios regulares y, por otra, propicie un incremento en la protección de los derechos de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional de manera irregular desde la frontera sur de México.



"Lo anterior, debido a una falta de dimensionamiento de la cantidad de flujos migratorios que transitan desde la frontera sur".



Los resultados de la fiscalización mostraron, por ejemplo, que la Segob no definió acciones ni elaboró directrices administrativas de carácter general que tuvieran por objeto atender integralmente el fenómeno migratorio en dicha frontera.



Además, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS, de la Segob), no justificó los recursos humanos y financieros que le fueron asignados, pues las acciones realizadas no se reflejaron en aspectos estratégicos.



Respecto de la infraestructura de las estaciones migratorias y estancias provisionales instaladas en esa zona geográfica, se constató que de los 21 complejos reportados por el INM, en 12 (57.1 por ciento) se rebasó su capacidad.



De ellas, la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, denominada "Siglo 21", fue la que presentó el problema de hacinamiento más grave, pues durante 2018 contó con una capacidad para albergar 960 personas y alojó a un promedio de 2 mil 74 migrantes al mes.



La ASF recomendó, entre otras cosas, realizar acciones dirigidas a diseñar e implementar una política migratoria integral.