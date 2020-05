Detallan semáforo de apertura por estados

Ciudad de México.

El gobierno federal anunció el plan para reiniciar "la nueva normalidad" ante pandemia por Covid-19 en el País, que consiste en tres etapas, y en el cual se integrará un semáforo para determinar la apertura por estados.

La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, detalló que la primera etapa iniciará el 18 de mayo y se reactivan las actividades esenciales en los municipios que no registren contagios.

"El plan de la nueva normalidad tiene tres etapas una que inicia el 18 de mayo, la segunda que es una etapa de preparación y la tercera que es justamente el 1 de junio cuando termina la jornada nacional de Sana Distancia", explicó en conferencia matutina acompañada del Presidente.

Actualmente son 269 municipios en 15 estados los que registran menos contagios, en donde se reabrirá la actividad escolar, el espacio público, laboral, y a personas vulnerables.

La segunda etapa es de preparación para garantizar la salud y un reinicio seguro y será será entre el 18 y el 31 de mayo.

Se capacitará a trabajadores para que tengan un ambiente laboral seguro.

"La segunda etapa que iniciará del 18 al 31 de mayo es igualmente importante porque nos vamos a preparar los trabajadores, las empresas, las familias para reiniciar. Las empresas tendrán que hacer protocolos, nosotros tendremos que saber exactamente qué hacer en cada momento de la nueva normalidad", indicó la titular de Economía.

En la tercera etapa se integra el semáforo por colores para los estados: rojo, naranja, amarillo y verde.

"La tercera etapa que arranca el 1 de junio con un sistema de semáforo por regiones. Tiene cuatro colores y cinco categorías: medidas de salud pública y del trabajo, las actividades laborales, las actividades del espacio público, tanto el abierto como el cerrado, personas vulnerables y las actividades escolares", precisó Márquez.

Cuando el semáforo esté en rojo solamente se permitirán las actividades laborales esenciales, entre ellas tres nuevos sectores: la minería, la construcción y la fabricación de transporte.

En el naranja aumentan las actividades que pueden desarrollarse. Pueden realizarse las actividades esenciales y las no esenciales pero a un nivel reducido y en el espacio público podrán empezar a operar en espacios públicos abiertos, pero también de manera reducida.

Cuando el semáforo está en amarillo de nuevo se amplían las actividades que se pueden desarrollar. En el espacio público abierto habrá restricciones menores y mayores para el caso del espacio público cerrado, es decir, templos religiosos, museos, cines, teatros, que es parte del espacio público, restaurantes, pero operarán de manera reducida y el cuidado de personas vulnerables será un cuidado medio.

Finalmente cuando un estado está en verde ya no hay restricciones. Se siguen las medidas de salud pública y trabajo, operan las actividades esenciales y no esenciales, el espacio público en lugares abiertos y cerrados opera plenamente. Además, se reactivan las actividades escolares.

La titular de Economía agregó que independientemente del color del semáforo se seguirán tomando las medidas emitidas por las autoridades de Salud.

NO HAY VACUNA

"Vamos a estar todo el tiempo sabiendo que tenemos que seguir cuidándonos, todavía no hay vacuna todavía no hay medicamento para la atención del Covid-19, hay esfuerzos muy importantes en los que México participa, pero todavía no tenemos, entonces tenemos que seguir cuidándonos con las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Esas medidas de salud las vamos a tomar independientemente del color del semáforo, las vamos a tomar en rojo, en naranja, en amarillo y en verde", puntualizó la funcionaria.