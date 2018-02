Detalla EU táctica rusa de injerencia

Washington, DC

La campaña rusa para manipular la elección presidencial de Estados Unidos del 2016 fue orquestada por una compañía de propaganda con departamentos de finanzas y diseño, objetivos de desempeño y una sofisticada estrategia de redes sociales, pero que no se limitó al mundo virtual.

The Wall Street Journal (WSJ), The New York Times (NYT) y otros medios estadounidenses tuvieron acceso a la acusación del viernes del Fiscal Especial del FBI, Robert Mueller, contra la Agencia de Investigación de Internet (IRA) de Rusia.

La IRA, dijo ayer WSJ citando la denuncia, tuvo el objetivo declarado de difundir "desconfianza hacia los candidatos y el sistema político en general".

La acusación exhibe que la IRA -presuntamente financiada por Yevgeny Prigozhin, cercano al Presidente ruso, Vladimir Putin- cuenta con un profundo conocimiento de las herramientas de Facebook, Twitter y Google.

Según el NYT, Facebook y su sitio Instagram tuvieron un rol central en la estrategia rusa de elaborar publicaciones virales contra y a favor de candidatos, táctica que incluyó la compra de anuncios.

También la IRA, que tenía al menos 80 empleados en el 2016, también usurpó identidades de usuarios reales para promover sus publicaciones y pagar los anuncios.

Las acciones rusas no se limitaron al mundo virtual, sino que promovieron manifestaciones a favor del entonces candidato Donald Trump, informó WSJ.

Incluso, la Agencia pagó al menos a un residente para que se disfrazara de Hillary Clinton en una de esas manifestaciones en Florida.

Aunque Trump afirmó que la acusación demuestra que su campaña no se alió con los rusos porque las acciones iniciaron antes de que anunciase su intención presidencial, expertos advirtieron que la investigación de Mueller aún dista de acabar y hay señales de posible cooperación.