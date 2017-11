Detalla ataque a Rihanna

Ciudad de México

Chris Brown relató con detalle, en un nuevo documental, la noche en que golpeó a Rihanna, su pareja en el 2009.

En Chris Brown: Welcome to My Life, el cantante confirma que tuvo múltiples incidentes violentos durante su relación con la intérprete de “Work”, informó TMZ.

El estadounidense, de 28 años, es muy gráfico en la cinta al hacer las descripciones de su ataque la noche del 8 de febrero del 2009.

Brown contó que todo empezó cuando Rihanna le encontró mensajes que no le gustaron en su teléfono celular, ella estaba decepcionada y las cosas escalaron muy rápido.

“Recuerdo que ella trató de de patearme, pero entonces yo realmente la golpeé, con puño cerrado, la golpeé”.

“Le reventé el labio. Cuando lo miré, estaba en shock. Fue como: ‘mierda, ¿por qué le hice eso?’. Desde ahí ella sólo me escupió... escupió sangre en mi cara y eso me enfureció aún más”, narró.

Brown explicó que entonces Rihanna salió del carro y comenzó a gritar para pedir ayuda.

“Él está tratando de matarme”, gritó ella según el relato de Brown.

Luego de eso el cantante fue sentenciado a 5 años de libertad condicional, 180 días de trabajo comunitario y un año de terapia.