Detalla el acoso sufrido

Monterrey, N.L.

La modelo Kate Upton señaló Paul Marciano, cofundador de la marca Guess, de acosarla sexualmente con tocamientos inadecuados, informó Time.

Upton escribió un tuit para quejarse del acoso que, según explicó después, comenzó desde que ella empezó en el mundo del modelaje, a los 18 años de edad.

“Es decepcionante que una marca para mujeres tan icónica como @Guess siga apoyando a Paul Marciano como su director creativo #metoo”, compartió la modelo a través de Twitter.

La estadounidense contó que después de su primer día en una campaña de lencería en Guess (el 25 de julio del 2010), Paul Marciano dijo que quería conocerla.

TIENE UN TESTIGO

Según explicó Upton, tan pronto como entró, junto con el fotógrafo Yu Tsai, Paul se fue sobre ella, le tocó los pechos y empezó a sentirlos, a jugar con ellos.

La modelo dijo que después de que lo apartara de ella, él le dijo que quería asegurarse de que sus senos fueran reales.

Upton afirmó que durante todo su encuentro, con el fotógrafo Tsai presente, Marciano le toco sin permiso los muslos, los pechos, el cuello y la jaló de los brazos y hombros para acercarla, todo de una manera agresiva y dominante.

Contó que después Marciano le pidió a Tsai que se retirara pero que ella logró hacer que se quedara, aunque eso no detuvo el acoso.

“FALSO Y ABSURDO”

Paul Marciano ha negado todas las acusaciones en su contra por parte de Kate Upton y dijo que respeta el movimiento #MeToo pero que no va a permitir que nadie manche su nombre.

“Absolutamente falso y absurdo”, dijo Marciano, “Nunca he estado solo con Kate Upton, no la he tocado inadecuadamente y nunca le hablaría de una manera tan degradante a una modelo de Guess”.

Kate Upton vs Paul Marciano.

Fotógrafo lo corrobora

El fotógrafo Yu Tsai corroboró los detalles de la historia de acoso de Kate Upton, pues estuvo presente, cuando Marciano toco sin permiso los muslos, los pechos y cuello de la modelo.