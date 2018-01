Desvió Góngora 213 mdp de deuda

Ciudad de México

Como Alcalde de Playa del Carmen, Mauricio Góngora Escalante contrató una deuda para financiar obras públicas por casi 263 millones de pesos, pero desvió 213 millones a inversiones especulativas en la bolsa.

De acuerdo con una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, además del ex candidato del PRI a la Gubernatura del estado, en este caso también están involucrados Jesús Gabriel Castro Cárdenas, ex tesorero, y Felipe de Jesús Castillo Mezeta, ex director de Egresos de la Tesorería municipal.

El 25 de marzo de 2014 Grupo Financiero Interacciones otorgó un crédito de 780 millones al municipio, de los cuales 517 millones fueron solicitados para reestructurar y refinanciar otro crédito que se tenía con BANSI. El municipio transfirió al día siguiente esa suma a BANSI.