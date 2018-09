Destruyen pavimento camiones con carga

Valle Hermoso, Tam.- Camiones de carga pesada que trasladan tanto implementos agrícolas, como maquinaria pesada y otros artículos al centro y sur de la república, dañan seriamente el pavimento de la principal arteria de Valle Hermoso.

Ayer, se pudo observar como varias unidades con notable sobre carga, dañaban el pavimento de la avenida Lázaro Cárdenas, la principal vía de comunicación entre esta ciudad y el centro del Estado.

Por la carretera mencionada pasan también todos los transmigrantes que salen de Estados Unidos y atraviesan por el Puente Internacional Libre Comercio "Los Indios", para trasladarse hasta los países de Centroamérica.

"No hay reguladores de peso, los camiones pasan con notable sobre carga y nadie los molesta, dañan el pavimento que después batallamos para que sea repuesto y los que al final salen perdiendo son los mismos habitantes de esta localidad", dijo un ex director de Obras Publicas del municipio, quien prefirió que no se publicara su nombre.

Se espera que sea el mismo Gobierno del Estado, quien se aplique en la regulación de peso de las unidades de carga, sobre todo las que atraviesan por vías mas frágiles que no soportan con facilidad el transito de estas.