Destruye IMPI más de 4 millones de productos pirata

Cd. de México.

Esta es la tercera destrucción de productos pirata que realiza el IMPI en lo que va del sexenio, las cuales en conjunto alcanzan más de 10 millones de productos destruidos.



Miguel Ángel Margáin, director general del instituto, explicó que en lo que lleva de la actual Administración el organismo ha retenido un total de 18.5 millones de productos apócrifos que valdrían en el mercado alrededor de 46.7 millones de pesos.

El funcionario expuso que aún existen alrededor de 8.5 millones de productos pirata que se encuentran en procedimiento legal y se espera que se resuelva en los próximos meses para poder destruirlos también.



Ana López Mestre, directora general de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham), reconoció la labor del IMPI y otras instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR) por la colaboración interinstitucional para atacar a la piratería.



Señaló que 8 de cada 10 mexicanos consumen piratería, lo que cuesta alrededor de 43 mil millones de pesos anuales.



Desde 2011, la AmCham ha brindado entrenamiento a alrededor de 2 mil agentes aduanales para detección de productos, señaló.



Pedro Canabal Hermida, administrador central de Planeación y Programación de Comercio Exterior del SAT, dijo que no sólo han modernizado las aduanas con tecnología, sino también han implementado una fiscalización adicional en el despacho aduanero para detectar productos apócrifos.



Explicó que hoy en día se revisa que la mercancía no sólo tenga los documentos en regla, sino que en caso de sospechar que ésta no es legítima, le dan acceso a ella al Ministerio Público de la Federación y al IMPI para su revisión.